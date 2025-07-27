В Китае сделали тревожное открытие, предвещающее необратимую катастрофу

В 2023 году океаны нагрелись до рекордных отметок, что могло спровоцировать необратимые изменения климата, сообщает издание Science Daily со ссылкой на результаты научного исследования, опубликованного журналом Science. Группа китайских ученых во главе с Тяньюнь Донгом зафиксировала беспрецедентный нагрев поверхности гидросферы Земли — морские волны тепла (МВТ) охватили 96% океанической поверхности и продолжались в четыре раза дольше обычного.

Особую тревогу у ученых вызвала ситуация, сложившаяся в Северной Атлантике (располагается между континентами Северная Америка и Евразия). Там аномалии сохранялись 525 дней подряд, при этом восточная часть Тихого океана перегрелась на 1,63 градуса по Цельсию.

Ученые связывают эти процессы с комплексом изменений: резким сокращением облачного покрова, ослаблением ветровых систем и трансформацией океанических течений. По их мнению, рекорды 2023 года могут сигнализировать о серьезных сдвигах в климатической системе Земли. Последствия уже проявляются в массовой гибели коралловых рифов, нарушении морских пищевых цепочек и угрозе существующим моделям рыболовства.

Ранее ученые из Женевы выяснили, что выброс CO₂ может спровоцировать климатическую катастрофу уже через 2700 лет. Они установили, что Земля уже претерпевала похожие изменения 252 млн лет назад.