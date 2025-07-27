Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 16:21

В Китае сделали тревожное открытие, предвещающее необратимую катастрофу

Китайские ученые обнаружили связь между перегревом океана и изменением климата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 2023 году океаны нагрелись до рекордных отметок, что могло спровоцировать необратимые изменения климата, сообщает издание Science Daily со ссылкой на результаты научного исследования, опубликованного журналом Science. Группа китайских ученых во главе с Тяньюнь Донгом зафиксировала беспрецедентный нагрев поверхности гидросферы Земли — морские волны тепла (МВТ) охватили 96% океанической поверхности и продолжались в четыре раза дольше обычного.

Особую тревогу у ученых вызвала ситуация, сложившаяся в Северной Атлантике (располагается между континентами Северная Америка и Евразия). Там аномалии сохранялись 525 дней подряд, при этом восточная часть Тихого океана перегрелась на 1,63 градуса по Цельсию.

Ученые связывают эти процессы с комплексом изменений: резким сокращением облачного покрова, ослаблением ветровых систем и трансформацией океанических течений. По их мнению, рекорды 2023 года могут сигнализировать о серьезных сдвигах в климатической системе Земли. Последствия уже проявляются в массовой гибели коралловых рифов, нарушении морских пищевых цепочек и угрозе существующим моделям рыболовства.

Ранее ученые из Женевы выяснили, что выброс CO₂ может спровоцировать климатическую катастрофу уже через 2700 лет. Они установили, что Земля уже претерпевала похожие изменения 252 млн лет назад.

климатические изменения
климат
океаны
катастрофы
Земля
Китай
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, на какой срок ВСУ хватит умных дронов Auterion
Российского пловца исключили из финала из-за итальянца
В Минобороны РФ раскрыли цель «Июльского шторма»
Россия хочет открыть новые пути сообщения с КНДР
Туристы бегут из Пицунды: стоит ли ехать в Абхазию, с чем можно столкнуться
В Краснодаре неизвестные затащили женщину в машину и скрылись
Солю огурцы без кипятка — хрустят, как бочковые
Мать рэпера Face вышла из психбольницы и отправилась в монастырь
СК взялся за ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии
Лифт с пятью пассажирами рухнул в Калининграде
Малина, сахар и ничего лишнего — мой способ варить желе
Россиянам рассказали, как избежать отравления грибами
«Схема не изменилась»: политолог о реальных планах США по отношению к РФ
Это абрикосовое варенье сметают за 5 минут! Секретный рецепт без косточек
Поддерживаемые ИГ повстанцы устроили кровавую бойню в церкви в Конго
«Мир погрузится во тьму»: где и когда будет самое долгое затмение Солнца
Автобус с 40 пассажирами опрокинулся в Башкирии
Пьяная россиянка избила своего сожителя кочергой
Жители Красноярска и Ижевска сутки находятся без связи
«Целый квест»: Конаныхина о главном провале ЧМ по водным видам спорта
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.