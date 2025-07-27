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27 июля 2025 в 17:03

Россиянам рассказали, как избежать отравления грибами

Роспотребнадзор: грибы должны проходить правильную термическую обработку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грибы могут накапливать вредные компоненты, поэтому важно соблюдать правила их сбора и обработки, сообщили в Роспотребнадзоре. Чтобы снизить содержание токсичных веществ, нужно обязательно промывать грибы, передает РИА Новости.

Грибы желательно обрабатывать в день сбора. Перед приготовлением рекомендуется отваривать их в течение 10 минут, — предупредили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно советуют не давать грибы детям до 14 лет, поскольку у них еще не сформировались необходимые ферменты для переваривания этого продукта и они могут тяжелее переносить последствия отравления. При малейшем подозрении на отравление грибами нужно сразу же вызывать скорую помощь. В качестве первой помощи необходимо вызвать рвоту и промыть желудок.

Также важно сохранить образцы подозрительных грибов для последующего анализа. Кроме того, в ведомстве порекомендовали не приобретать сушеные, солёные или маринованные грибы у незнакомых продавцов и на неизвестных рынках и внимательно изучать этикетки и информацию на упаковке.

Ранее эксперт рассказала, почему стоит быть осторожными с разливным квасом. По ее словам, напиток может быть небезопасным из-за нарушения санитарных норм при продаже и хранении. Употребление некачественного кваса может привести к отравлению, сопровождающемуся рядом неприятных симптомов.

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