Россиянам рассказали, как избежать отравления грибами

Грибы могут накапливать вредные компоненты, поэтому важно соблюдать правила их сбора и обработки, сообщили в Роспотребнадзоре. Чтобы снизить содержание токсичных веществ, нужно обязательно промывать грибы, передает РИА Новости.

Грибы желательно обрабатывать в день сбора. Перед приготовлением рекомендуется отваривать их в течение 10 минут, — предупредили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно советуют не давать грибы детям до 14 лет, поскольку у них еще не сформировались необходимые ферменты для переваривания этого продукта и они могут тяжелее переносить последствия отравления. При малейшем подозрении на отравление грибами нужно сразу же вызывать скорую помощь. В качестве первой помощи необходимо вызвать рвоту и промыть желудок.

Также важно сохранить образцы подозрительных грибов для последующего анализа. Кроме того, в ведомстве порекомендовали не приобретать сушеные, солёные или маринованные грибы у незнакомых продавцов и на неизвестных рынках и внимательно изучать этикетки и информацию на упаковке.

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