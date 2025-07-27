Дубль Кругового за минуту вывел ЦСКА к первой победе в новом сезоне РПЛ ЦСКА победил «Ахмат» со счетом 2:1 в матче нового сезона РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле одержал первую победу в новом сезоне Российской премьер-лиги, обыграв грозненский «Ахмат». Встреча, прошедшая на стадионе армейцев, завершилась со счетом 2:1.

Гости открыли счет уже на 15-й минуте, когда Брайан Мансилья точным ударом поразил ворота ЦСКА. Однако за две добавленные минуты перед перерывом Данил Круговой совершил подвиг, оформив дубль (45+2 и 45+3) и полностью переломив ход встречи.

Эта победа стала знаковой для армейцев — не только первой в сезоне, но и дебютной для нового главного тренера Фабио Челестини. Кроме того, ЦСКА продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ, которая длится с ноября прошлого года. Для «Ахмата» же это уже второе поражение в новом сезоне — ранее грозненцы уступили казанскому «Рубину» со счетом 0:2.

Уже 3 августа командам предстоят важные матчи. Так, ЦСКА отправится в Санкт-Петербург на встречу с «Зенитом», а «Ахмат» сыграет в Махачкале против местного «Динамо».

Ранее стало известно, что лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забил первый гол в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). 36-летний форвард «Акрона» проявил себя в гостевом матче второго тура с «Сочи».