Стало известно, в каком случае таинственный объект из космоса будет опасен Ученый Эйсмонт: при попадании объекта из космоса на Землю будет катастрофа

При попадании межгалактического объекта на Землю случится глобальная катастрофа, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Ученый сравнил столкновение с миллионами ядерных взрывов 50-мегатонной бомбы.

Неприятности могли бы возникнуть в одном случае: если такой объект действительно попал бы на Землю. Но это сейчас не прогнозируется. Этот объект довольно большой — его поперечник определили примерно в 20-24 километра. Была бы глобальная катастрофа похлеще той, которая случилась 55 миллионов лет назад, когда в Землю попал астероид, и это привело к массовому вымиранию. Тот астероид был размером чуть больше 10 километров в поперечнике. То есть даже не хочется измерять это в мощности воздействия ядерных взрывов. Это миллионы таких ядерных взрывов, как 50-мегатонная бомба, которая у нас испытывалась, — отметил Эйсмонт.

Также ученый подчеркнул, что текущие прогнозы исключают столкновение объекта с Землей. По его словам, у населения нет повода для тревоги.

Прогнозы, что сейчас есть, исключают столкновение с Землей. Чтобы понять, что это довольно масштабный объект, такие сравнения и делаются. Та информация, которая сейчас имеется, вряд ли изменится. Опасаться нам нечего, но наблюдать такой объект очень интересно, потому что это редкое явление. До сих пор этого не наблюдалось никогда. Пока этот объект в небе, он нам совершенно не грозит, потому что в Солнечной системе есть астероиды и побольше, и все нормально с ними, — подытожил Эйсмонт.

Ранее Натан Эйсмонт заявил, что тезисы о скором прибытии на Землю таинственного межгалактического объекта с активным интеллектом можно считать домыслами и фантазиями. По его словам, заявления об особых свойствах объекта не несут никакого смысла и призваны просто вызвать интерес аудитории.