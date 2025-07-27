Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 19:32

Стало известно, в каком случае таинственный объект из космоса будет опасен

Ученый Эйсмонт: при попадании объекта из космоса на Землю будет катастрофа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При попадании межгалактического объекта на Землю случится глобальная катастрофа, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Ученый сравнил столкновение с миллионами ядерных взрывов 50-мегатонной бомбы.

Неприятности могли бы возникнуть в одном случае: если такой объект действительно попал бы на Землю. Но это сейчас не прогнозируется. Этот объект довольно большой — его поперечник определили примерно в 20-24 километра. Была бы глобальная катастрофа похлеще той, которая случилась 55 миллионов лет назад, когда в Землю попал астероид, и это привело к массовому вымиранию. Тот астероид был размером чуть больше 10 километров в поперечнике. То есть даже не хочется измерять это в мощности воздействия ядерных взрывов. Это миллионы таких ядерных взрывов, как 50-мегатонная бомба, которая у нас испытывалась, — отметил Эйсмонт.

Также ученый подчеркнул, что текущие прогнозы исключают столкновение объекта с Землей. По его словам, у населения нет повода для тревоги.

Прогнозы, что сейчас есть, исключают столкновение с Землей. Чтобы понять, что это довольно масштабный объект, такие сравнения и делаются. Та информация, которая сейчас имеется, вряд ли изменится. Опасаться нам нечего, но наблюдать такой объект очень интересно, потому что это редкое явление. До сих пор этого не наблюдалось никогда. Пока этот объект в небе, он нам совершенно не грозит, потому что в Солнечной системе есть астероиды и побольше, и все нормально с ними, — подытожил Эйсмонт.

Ранее Натан Эйсмонт заявил, что тезисы о скором прибытии на Землю таинственного межгалактического объекта с активным интеллектом можно считать домыслами и фантазиями. По его словам, заявления об особых свойствах объекта не несут никакого смысла и призваны просто вызвать интерес аудитории.

космос
астероид
ученые
НЛО
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленскому предрекли скорый конец политической карьеры
Авиабомба ФАБ навела шороху под Сумами и попала на видео
Мужчина умер после атаки дронов на Ленинградскую область
«Хватило намека»: экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский
Голова Илона Маска отправилась «гастролировать» по паркам США
Женщина соблазнила 13 монахов и получила от них почти 1 млрд: что известно
Захарова отчитала ООН за «беззубую» реакцию на русофобию в Латвии
Наплыв мигрантов в РФ, секретные бункеры с F-16 и «Миражами»: что дальше
Айтишник из Японии стал звездой соцсетей после того, как купил «Запорожец»
Власти Саратова раскрыли судьбу пропавших при взрыве людей
Саша Бортич представила публике нового возлюбленного
Путин поблагодарил экипаж фрегата за отражение атаки дронов на Ленобласть
Звездного врача отправили за решетку за вуайеризм
Под Ростовом мужчина избил девочку за издевательства над его дочерью
Штурмовики ворвались в Покровск: ситуация на фронтах СВО вечером 27 июля
Литургия, «Июльский шторм» ВМФ и ветераны: фото поездки Путина в Петербург
Мадьяр заявил об ударе ВС РФ по ключевому центру принятия решений ВСУ
Журналистка сообщила о блокировке популярного мессенджера с 1 августа
Стало известно о прорыве ВС России на Лиманском направлении
Стало известно, в каком случае таинственный объект из космоса будет опасен
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.