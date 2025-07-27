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27 июля 2025 в 19:25

Никакой химии: только натуральный абрикосовый сок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Натуральный абрикосовый сок в домашних условиях — отличный способ сохранить вкус лета до самой зимы. Напиток получается ярким, ароматным, с приятной кисло-сладкой ноткой, идеально подходящим как для утоления жажды, так и для заготовки на зиму. Чтобы получить насыщенный результат, важно правильно подготовить фрукты и соблюдать пропорции.

Для приготовления используется 2 килограмма спелых абрикосов, 600 миллилитров воды и около 400 граммов сахара, в зависимости от сладости плодов. Абрикосы промываются, освобождаются от косточек и слегка провариваются до мягкости. Затем масса перетирается через сито или пробивается блендером. Полученное пюре соединяется с водой и сахаром, после чего варится на медленном огне 10–15 минут. Готовый абрикосовый сок разливается по стерильным банкам или бутылкам и плотно закупоривается.

Благодаря этому простому пошаговому рецепту приготовить абрикосовый сок на зиму можно без особого труда. Он сохраняет цвет и аромат свежих фруктов, прекрасно хранится в прохладном месте и станет отличным дополнением к завтраку, выпечке или десертам.

абрикосы
соки
домашние заготовки
рецепты
Анна Скворцова
А. Скворцова
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