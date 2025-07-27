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27 июля 2025 в 19:06

Первый прямой самолет из Москвы в Пхеньян готовится к взлету

В Шереметьево завершилась посадка на первый прямой рейс в Пхеньян

Запуск прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян. 27 июля 2025 года Запуск прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян. 27 июля 2025 года Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево завершилась посадка на первый рейс в Пхеньян (КНДР), следует из онлайн-табло воздушной гавани. Пассажиры полетят на самолете Boeing 777 авиакомпании Nordwind. Время в пути составит 7 часов 42 минуты.

Nordwind получила допуск от Росавиации на рейсы в столицу КНДР в начале июня. Перевозчику разрешено выполнять полеты с частотой до двух раз в неделю. По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика.

Ранее гендиректор туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина заявила, что за путевку на северокорейский курорт на восемь дней придется выложить 150 тысяч рублей за одного человека. По ее словам, местные отели не используют схему «все включено», однако могут предоставить туристам отдых на достойном уровне.

Тем временем появилась информация, что самолет с представителем Кремля Дмитрием Песковым и помощником президента РФ Алексеем Дюминым несколько часов не мог вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Ролик с борта опубликовал журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Москва
Шереметьево
КНДР
Пхеньян
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