Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович»

Президент Владимир Путин во время визита на фрегат «Адмирал Григорович» объявил о повышении его командира до капитана 2-го ранга, сообщает ТАСС. Экипаж корабля недавно успешно отразил атаки дронов в акватории Кронштадта, куда судно вернулось после 20 месяцев напряженной боевой службы.

Я смотрю, вы капитан 3-го ранга, а положено, вроде, для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан 2-го ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания, — сказал Путин, обращаясь к командиру корабля.

Командир фрегата подробно рассказал президенту о службе в Средиземном море, охарактеризовав её как «интенсивную и напряженную». За время выполнения боевой задачи корабль преодолел более 87 тысяч морских миль. Особо было отмечено, что из девяти лет, прошедших со дня ввода фрегата в строй, целых семь лет он провел в дальних походах.

Путин отдельно остановился на вопросе отдыха для экипажа после столь длительного дежурства. Командир заверил, что для всех 175 членов команды организована ротационная система отдыха, позволяющая морякам восстанавливать силы.