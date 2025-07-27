Путин неожиданно остановил кортеж и вышел пообщаться с россиянами Путин поговорил с горожанами и лично поздравил жителей Петербурга с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин во время поездки по Санкт-Петербургу вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с жителями и туристами, сообщает пресс-служба Кремля. Он поздравил собравшихся с Днем Военно-морского флота, пообщался с ветеранами и сделал фото с ребенком.

Как только президент вышел из машины, он обратился к ветерану, приобняв его в дружеской манере. В ответ мужчина пожелал главе государства беречь Россию и бороться с фашизмом.

Мы так и делаем. Но при вашей поддержке. Это важно. Это не пустые слова. Поддержка народа в целом и таких людей, как вы. <...> С праздником! — заключил Путин.

Собеседником президента оказался бывший моряк, проходивший службу на Северном флоте. Мужчина признался, что после всего, что сделал, может «умереть спокойно». Путин попросил его не говорить так, а, наоборот, «жить и бороться». После общения с ветеранами президент также сфотографировался с мальчиком, который подошел к нему с просьбой о совместном снимке.

Ранее Путин в своем поздравлении с Днем ВМФ отметил героизм морских пехотинцев в ходе специальной военной операции. Президент подчеркнул, что военнослужащие достойно выполняют свой долг, сражаясь за суверенное будущее России и отстаивая правду.