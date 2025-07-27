Литургия, «Июльский шторм» ВМФ и ветераны: фото поездки Путина в Петербург

Владимир Путин во время осмотра Молодежного конструкторского бюро Санкт-Петербургского государственного морского технического университета в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота

Литургия, «Июльский шторм» ВМФ и ветераны: фото поездки Путина в Петербург Появились кадры с поездки Путина в Петербург на День ВМФ

Президент России Владимир Путин проводит День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В первую очередь глава государства проследил за ходом оперативных учений «Июльский шторм».

Как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент участвовал в учениях по видеосвязи, слушая доклады адмиралов и наблюдая за учебными стрельбами. Главная задача — проверка взаимодействия флотов в единых сценариях боевой подготовки.

После этого российского лидера наградили медалью Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту». Награду главе государства вручил его помощник, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Во время поездки по Петербургу российский лидер ненадолго нарушил свои рабочие планы и вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с жителями и туристами. Он поздравил собравшихся с Днем ВМФ, пообщался с ветеранами и сделал фото с ребенком.

Кроме того, президент посетил воскресную литургию в Кронштадтском Морском соборе, куда ранее привезли мощи адмирала Ушакова и икону апостола Андрея Первозванного. А также в Петровском парке на Якорной площади возложил цветы к памятникам Петра I, адмиралов Федора Ушакова и Степана Макарова.

Основные праздничные события по случаю Дня ВМФ проходят в Кронштадте. В этом году петербуржцы и гости города могли увидеть действующие военные корабли — фрегат Военно-морских сил Индии Tamal и корвет Балтийского флота «Сообразительный», пришвартованные на набережной Лейтенанта Шмидта. Кроме того, в акватории Невы находится исторический воссозданный парусник «Полтава».

Фото рабочей поездки Путина — в галерее NEWS.ru.