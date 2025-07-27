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27 июля 2025 в 19:47

Литургия, «Июльский шторм» ВМФ и ветераны: фото поездки Путина в Петербург

Появились кадры с поездки Путина в Петербург на День ВМФ

Владимир Путин во время осмотра Молодежного конструкторского бюро Санкт-Петербургского государственного морского технического университета в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота Владимир Путин во время осмотра Молодежного конструкторского бюро Санкт-Петербургского государственного морского технического университета в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Президент России Владимир Путин проводит День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В первую очередь глава государства проследил за ходом оперативных учений «Июльский шторм».

Как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент участвовал в учениях по видеосвязи, слушая доклады адмиралов и наблюдая за учебными стрельбами. Главная задача — проверка взаимодействия флотов в единых сценариях боевой подготовки.

После этого российского лидера наградили медалью Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту». Награду главе государства вручил его помощник, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Во время поездки по Петербургу российский лидер ненадолго нарушил свои рабочие планы и вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с жителями и туристами. Он поздравил собравшихся с Днем ВМФ, пообщался с ветеранами и сделал фото с ребенком.

Кроме того, президент посетил воскресную литургию в Кронштадтском Морском соборе, куда ранее привезли мощи адмирала Ушакова и икону апостола Андрея Первозванного. А также в Петровском парке на Якорной площади возложил цветы к памятникам Петра I, адмиралов Федора Ушакова и Степана Макарова.

Основные праздничные события по случаю Дня ВМФ проходят в Кронштадте. В этом году петербуржцы и гости города могли увидеть действующие военные корабли — фрегат Военно-морских сил Индии Tamal и корвет Балтийского флота «Сообразительный», пришвартованные на набережной Лейтенанта Шмидта. Кроме того, в акватории Невы находится исторический воссозданный парусник «Полтава».

Фото рабочей поездки Путина — в галерее NEWS.ru.

Владимир Путин в ходе телемоста с участниками оперативного учения «Июльский шторм»
Владимир Путин в ходе телемоста с участниками оперативного учения «Июльский шторм»
Фото: Kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Владимир Путин во время прибытия в Главное адмиралтейство в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в день Военно-морского флота
Владимир Путин во время прибытия в Главное адмиралтейство в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в день Военно-морского флота
Фото: Kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Владимир Путин во время поздравления военнослужащих с днем Военно-морского флота в Главном адмиралтействе в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург
Владимир Путин во время поздравления военнослужащих с днем Военно-морского флота в Главном адмиралтействе в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург
Фото: Kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Морского собора Святителя Николая Чудотворца в день Военно-морского флота
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Морского собора Святителя Николая Чудотворца в день Военно-морского флота
Фото: Kremlin.ru/ Александр Казаков, ТАСС
Владимир Путин во время посещения Санкт-Петербургского морского технического университета
Владимир Путин во время посещения Санкт-Петербургского морского технического университета
Фото: Kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Владимир Путин с участниками праздничного фуршета по случаю Дня Военно-морского флота
Владимир Путин с участниками праздничного фуршета по случаю Дня Военно-морского флота
Фото: Kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Владимир Путин во время прибытия в Главное адмиралтейство в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в день Военно-морского флота
Владимир Путин во время прибытия в Главное адмиралтейство в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в день Военно-морского флота
Фото: лексей Даничев/POOL/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Морского собора Святителя Николая Чудотворца с настоятелем собора архимандритом Алексием в День Военно-морского флота
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Морского собора Святителя Николая Чудотворца с настоятелем собора архимандритом Алексием в День Военно-морского флота
Фото: Kremlin.ru/ Александр Казаков, ТАСС
Владимир Путин по окончании проверки оперативного учения «Июльский шторм» в здании Главного адмиралтейства состоялся праздничный фуршет по случаю Дня Военно-морского флота
Владимир Путин по окончании проверки оперативного учения «Июльский шторм» в здании Главного адмиралтейства состоялся праздничный фуршет по случаю Дня Военно-морского флота
Фото: Kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Владимир Путин во время общения с жителями города в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота
Владимир Путин во время общения с жителями города в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота
Фото: Kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Владимир Путин во время общения с жителями города в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота
Владимир Путин во время общения с жителями города в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота
Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС
Владимир Путин во время общения с жителями города в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота
Владимир Путин во время общения с жителями города в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-морского флота
Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС
Владимир Путин во время посещения Санкт-Петербургского морского технического университета
Владимир Путин во время посещения Санкт-Петербургского морского технического университета
Фото: Kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Владимир Путин во время посещения Санкт-Петербургского морского технического университета
Владимир Путин во время посещения Санкт-Петербургского морского технического университета
Фото: Kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Владимир Путин у фрегата ‭«Адмирал Григорович» в День Военно-морского флота
Владимир Путин у фрегата ‭«Адмирал Григорович» в День Военно-морского флота
Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин
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