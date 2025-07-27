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27 июля 2025 в 16:31

Путина наградили медалью «За верность флоту»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин награжден медалью Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту», сообщила пресс-служба Кремля. Это случилось во время его рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Награду главе государства вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, — пояснили в пресс-службе.

Ранее Путин во время поездки по Санкт-Петербургу вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с жителями и туристами. Он поздравил собравшихся с Днем Военно-морского флота, пообщался с ветеранами и сделал фото с ребенком.

Как только президент вышел из машины, он обратился к ветерану, приобняв его в дружеской манере. В ответ мужчина пожелал главе государства беречь Россию и бороться с фашизмом. Собеседником президента оказался бывший моряк, проходивший службу в Северном флоте.

Кроме того, Путин в своем поздравлении с Днем ВМФ отметил героизм морских пехотинцев в ходе специальной военной операции. Президент подчеркнул, что военнослужащие достойно выполняют свой долг, сражаясь за суверенитет РФ.

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