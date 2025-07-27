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27 июля 2025 в 17:05

Малина, сахар и ничего лишнего — мой способ варить желе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Насыщенное, ароматное желе из малины на зиму без стерилизации — настоящая находка для тех, кто ценит время и вкус. Благодаря естественным свойствам малины и высокому содержанию пектина заготовка получается плотной, в меру сладкой и отлично хранится без лишних манипуляций. Не потребуется ни банки стерилизовать, ни стоять часами у плиты.

Чтобы приготовить желе, берут 1 килограмм спелой малины, 1 килограмм сахара и половину стакана воды. Ягоды прогреваются с водой в кастрюле до выделения сока, затем масса перетирается через сито для удаления косточек. Полученный сок соединяется с сахаром и уваривается около 10–12 минут на среднем огне до загустения. Готовое малиновое желе на зиму разливается по сухим чистым банкам и сразу закрывается крышками.

Этот пошаговый рецепт желе из малины идеально подходит для заготовок в сезон, когда хочется сохранить вкус лета без лишней мороки. Натуральный цвет, насыщенный аромат и гладкая текстура — все это делает такую заготовку любимой для всей семьи.

малина
ягоды
желе
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
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