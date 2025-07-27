Тайвань резко увеличил экспорт дронов Экспорт дронов с Тайваня вырос на 749% в первой половине 2025 года

Тайвань увеличил экспорт дронов в первом полугодии 2025 года на 749% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на данные таможни. Польша стала основным покупателем беспилотников, приобретя более половины всего объема поставок.

Совокупная стоимость экспорта тайваньских дронов за первые шесть месяцев этого года составила $11,89 млн (946 млн рублей. — NEWS.ru), что на 749% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в публикации.

Польша потратила на закупку дронов $6,48 млн (515 млн рублей) — это составляет 54% от общего объема экспорта. США и Германия заняли второе и третье места, приобретя дронов на $1,5 млн (119 млн рублей) и $1,4 млн (111 млн рублей) соответственно. Чехия находится на четвертой строчке, потратив чуть больше $1 млн (79 млн рублей).

Совет по развитию внешней торговли Тайваня подчеркивает, что в условиях геополитических изменений тайваньская индустрия дронов стала привлекательной для европейских стран. Это объясняется гибкостью производства и демократическим происхождением продукции.

Ранее на Тайване стартовали ежегодные военные учения «Ханьгуан», которые могут стать самыми масштабными в истории острова. Учения продлились до 18 июля и были направлены на проверку боеготовности Тайваня. С 1984 года они традиционно длятся пять дней и четыре ночи.