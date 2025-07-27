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27 июля 2025 в 16:57

Это абрикосовое варенье сметают за 5 минут! Секретный рецепт без косточек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для приготовления варенья из абрикосов без косточек берут 1 кг спелых плодов, которые тщательно моют и разрезают пополам, удаляя косточки. Подготовленные абрикосы засыпают 800 г сахара и оставляют на 5--6 часов для выделения сока.

Смесь ставят на медленный огонь, доводя до кипения при постоянном помешивании. После закипания варят 15 минут, аккуратно снимая пену. Для придания легкой кислинки добавляют 1 чайную ложку лимонной кислоты. Проверяют готовность по капле на блюдце — если она не растекается, варенье готово.

Горячее абрикосовое варенье разливают по стерильным банкам и закатывают крышками. Благодаря отсутствию косточек лакомство получается особенно нежным и однородным. Хранят в прохладном месте, подают к чаю или используют для приготовления десертов.

абрикосы
варенье
еда
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
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