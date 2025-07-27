«Целый квест»: Конаныхина о главном провале ЧМ по водным видам спорта Прыгунья в воду Конаныхина заявила о проблемах с автобусами на чемпионате мира

Российская спортсменка Анна Конаныхина рассказала о том, что чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре был организован на должном уровне, но у участников соревнования вызывала вопросы логистика транспорта от арены до гостиницы, поскольку автобусы ходили нерегулярно, сообщает «Чемпионат». Она добавила, что участники стараются относиться к трудностям спокойно и выезжать заранее, чтобы приехать вовремя.

Из гостиницы все четко — автобусы ходят по графику. А вот обратно из бассейна — целый квест. Они приходят как попало, приходится долго ждать, — пожаловалась Конаныхина.

Ранее Анна Конаныхина и Александр Бондарь завоевали бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, набрали 311,88 балла, уступив лишь дуэтам из Китая и Северной Кореи. В активе сборной России уже девять наград: по три золота, серебра и бронзы. Все остальные медали команда взяла в соревнованиях по синхронному плаванию.