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27 июля 2025 в 16:43

«Целый квест»: Конаныхина о главном провале ЧМ по водным видам спорта

Прыгунья в воду Конаныхина заявила о проблемах с автобусами на чемпионате мира

Анна Конаныхина Анна Конаныхина Фото: Ng Han Guan/ТАСС

Российская спортсменка Анна Конаныхина рассказала о том, что чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре был организован на должном уровне, но у участников соревнования вызывала вопросы логистика транспорта от арены до гостиницы, поскольку автобусы ходили нерегулярно, сообщает «Чемпионат». Она добавила, что участники стараются относиться к трудностям спокойно и выезжать заранее, чтобы приехать вовремя.

Из гостиницы все четко — автобусы ходят по графику. А вот обратно из бассейна — целый квест. Они приходят как попало, приходится долго ждать, — пожаловалась Конаныхина.

Ранее Анна Конаныхина и Александр Бондарь завоевали бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, набрали 311,88 балла, уступив лишь дуэтам из Китая и Северной Кореи. В активе сборной России уже девять наград: по три золота, серебра и бронзы. Все остальные медали команда взяла в соревнованиях по синхронному плаванию.

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