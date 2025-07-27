Крабовые роллы «Минутка»! Нежная закуска, которая покорит ваших гостей! Эти рулетики сочетают свежесть огурца, сливочный вкус сыра и пикантность чеснока. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное!
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 8–10 шт.
- Яйца вареные — 2 шт.
- Сыр плавленый — 100 г (или твердый)
- Огурец — 1 средний (без семян)
- Майонез — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Разверните крабовые палочки, стараясь не порвать. Натрите яйца и сыр на мелкой терке. Огурец нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты для начинки, добавив майонез и специи.
- Выложите 1 ч. л. начинки на край крабовой полоски. Аккуратно сверните рулетиком.
Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.