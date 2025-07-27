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27 июля 2025 в 08:30

Крабовые роллы «Минутка»! Нежная закуска, которая покорит ваших гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крабовые роллы «Минутка»! Нежная закуска, которая покорит ваших гостей! Эти рулетики сочетают свежесть огурца, сливочный вкус сыра и пикантность чеснока. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное!

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 8–10 шт.
  • Яйца вареные — 2 шт.
  • Сыр плавленый — 100 г (или твердый)
  • Огурец — 1 средний (без семян)
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Разверните крабовые палочки, стараясь не порвать. Натрите яйца и сыр на мелкой терке. Огурец нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты для начинки, добавив майонез и специи.
  2. Выложите 1 ч. л. начинки на край крабовой полоски. Аккуратно сверните рулетиком.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

закуски
простой рецепт
крабовые палочки
яйца
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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