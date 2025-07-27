Крабовые роллы «Минутка»! Нежная закуска, которая покорит ваших гостей! Эти рулетики сочетают свежесть огурца, сливочный вкус сыра и пикантность чеснока. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное!

Ингредиенты

Крабовые палочки — 8–10 шт.

Яйца вареные — 2 шт.

Сыр плавленый — 100 г (или твердый)

Огурец — 1 средний (без семян)

Майонез — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Разверните крабовые палочки, стараясь не порвать. Натрите яйца и сыр на мелкой терке. Огурец нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты для начинки, добавив майонез и специи. Выложите 1 ч. л. начинки на край крабовой полоски. Аккуратно сверните рулетиком.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.