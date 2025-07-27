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27 июля 2025 в 09:15

Драники с кабачком — пальчики оближешь: хрустящая корочка и воздушное тесто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Драники с кабачком — это нежная альтернатива классическому рецепту, где хрустящая корочка сочетается с воздушным тестом внутри. Вкус поражает гармонией: сладковатые нотки молодого кабачка дополняют картофельную основу, а золотистая поджаристая корочка придает пикантности.

Для приготовления натрите на мелкой терке 2 крупные картофелины и 1 молодой кабачок (без кожицы), отожмите лишний сок. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 1 измельченный зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте массу столовой ложкой, формируя тонкие оладьи. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом — эти драники получаются менее калорийными, чем классические, но такими же сытными и ароматными. Пальчики оближешь!

Ранее стало известно, как приготовить кабачки в хрустящем сырном кляре.

драники
кабачки
рецепты
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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