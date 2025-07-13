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13 июля 2025 в 15:00

Это намного круче оладий и рулетов: кабачки в хрустящем сырном кляре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные кабачки в сырном кляре — это хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная сочная мякоть внутри с насыщенными, яркими сырными нотками, которые идеально дополняют легкую сладость кабачков.

Для приготовления нарежьте 2 молодых кабачка кружочками. Сделайте кляр: смешайте 100 г тертого твердого сыра, 2 яйца, 2 ст. л. муки, щепотку соли и специй по вкусу. Разогрейте масло на сковороде, обмакните каждый кружок кабачка в кляр и обжарьте до золотистой корочки с двух сторон.

Блюдо получается ароматным, с аппетитным сливочным послевкусием, а хруст кляра не оставит равнодушным даже тех, кто не любит овощи. Подавайте горячими с чесночным соусом или свежей зеленью. Это намного круче кабачковых оладий и рулетов.

Ранее стало известно, как приготовить лепешки с сыром и чесноком без вымешивания теста.

кабачки
кляр
рецепты
сыры
Дарья Иванова
Д. Иванова
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