Это намного круче оладий и рулетов: кабачки в хрустящем сырном кляре

Это намного круче оладий и рулетов: кабачки в хрустящем сырном кляре

Жареные кабачки в сырном кляре — это хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная сочная мякоть внутри с насыщенными, яркими сырными нотками, которые идеально дополняют легкую сладость кабачков.

Для приготовления нарежьте 2 молодых кабачка кружочками. Сделайте кляр: смешайте 100 г тертого твердого сыра, 2 яйца, 2 ст. л. муки, щепотку соли и специй по вкусу. Разогрейте масло на сковороде, обмакните каждый кружок кабачка в кляр и обжарьте до золотистой корочки с двух сторон.

Блюдо получается ароматным, с аппетитным сливочным послевкусием, а хруст кляра не оставит равнодушным даже тех, кто не любит овощи. Подавайте горячими с чесночным соусом или свежей зеленью. Это намного круче кабачковых оладий и рулетов.

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