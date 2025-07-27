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27 июля 2025 в 09:05

Хрустящая закуска на зиму в банке: капуста с перцем в медовом рассоле

Заготавливаем капусту на зиму Заготавливаем капусту на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой, но невероятно вкусный салат на зиму — из капусты, болгарского перца и моркови. Его удобно хранить, легко подавать к любым блюдам, а главное — хочется открывать снова и снова.

Нашинкуйте 1 кг белокочанной капусты тонкой соломкой. Морковь (2 шт., около 200 г) натрите на крупной терке. Болгарский перец (2–3 штуки, примерно 300 г) нарежьте полосками. Все выложите в большую миску, перемешайте.

Вскипятите маринад: в кастрюлю налейте 1 л воды, добавьте 2 ст. л. соли, 100 г сахара и 3 ст. л. меда. Влейте 100 мл 9-процентного уксуса и 100 мл растительного масла. Прокипятите 1–2 минуты до растворения сахара и соли. Залейте горячим маринадом овощи, перемешайте и оставьте на 20 минут под крышкой.

Разложите салат по стерилизованным банкам (объемом 0,5 или 1 литр), залейте рассолом до верха. Закатайте или закройте винтовыми крышками. Переверните вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте остывать. Храните в прохладном месте.

  • Совет: перец можно взять разноцветный — получится особенно красиво. Для пряности добавьте в маринад пару горошин душистого перца или лавровый лист.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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