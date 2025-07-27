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27 июля 2025 в 20:07

Женщина соблазнила 13 монахов и получила от них почти 1 млрд: что известно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

35-летняя Вилаван Эмсават, известная как Сика Гольф, соблазнила 13 буддийских монахов и шантажом получила от них почти 1 млрд рублей (861,5 млн рублей — около 350 млн бат) в Таиланде, пишет Daily Mail. Что об этом известно?

Что за скандал с буддийскими монахами произошел в Таиланде

Как сообщило издание, на этой неделе была арестована тайская женщина, снявшая на видео, как она занимается сексом с буддийскими монахами, а затем шантажирующая их на сотни млн бат. Речь идет как минимум о 13 монахах, семь из них — настоятели храмов, пятеро — помощники настоятелей, еще один — лидер провинциальной буддийской общины. Некоторые из монахов были отмечены наградами короля Рамы X.

«По данным Центрального бюро расследований (CIB), на пяти мобильных устройствах, принадлежащих женщине, были записаны клипы и фотографии, на которых она занималась сексом с несколькими монахами, некоторые из которых все еще были одеты в традиционные оранжевые одежды», — рассказали журналисты.

Отмечается, что она хранила более 80 тысяч компрометирующих порнографических фотографий и видеозаписей.

История вышла наружу после того, как 4 июля Пхра Тепвачирапамок, настоятель крупного бангкокского храма Ват-Три-Тхотсатеп, неожиданно и тайно отказался от сана, а затем скрылся за границей, в Лаосе.

Но вскоре выяснилась истинная причина его ухода. 53-летний монах якобы состоял в связи с Эмсават, которая утверждала, что беременна, и требовала от него огромную сумму. Когда он отказался платить, она рассказала об их связи другим монахам, и он с позором бежал из страны.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После того, как полиция изъяла телефоны Вилаван, некоторые монахи признались в длительных любовных связях с ней, что является вопиющим нарушением их священного обета безбрачия.

«Следователи из тайской контрразведывательной службы полагают, что скандал выходит далеко за рамки „моральных недостатков“ и может быть связан с крупномасштабной коррупцией. Власти подозревают, что значительная часть полученной Вилаван от монахов суммы была выделена из храмовых фондов», — пишет Daily Mail.

Сообщается, что Вилаван потратила огромные суммы денег на нелегальных сайтах для азартных игр в интернете, а также приобретала дорогостоящие предметы роскоши.

Буддийские монахи высокого статуса и популярности в Таиланде могут быть очень богаты. Они не только получают ежемесячные субсидии от государства, но и пожертвования от верующих. Монахи не платят налоги, а жертвовать им могут очень состоятельные люди. В руках духовных лиц оказываются огромные суммы, и формально они принадлежат храмам, но распоряжаются ими руководители.

«Монахи должны спросить себя: зачем они стали монахами? Для духовного совершенствования или для того, чтобы подняться по социальной лестнице и обрести богатство и власть с помощью шафранового одеяния?» — задал им вопрос обозреватель Bangkok Post Саницуда Экачай.

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