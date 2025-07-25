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25 июля 2025 в 21:01

Чудо-средства из дома: чем удобрить огород без затрат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти простые и доступные средства могут заменить магазинные удобрения. Главное — знать, когда и как их применять, чтобы растения росли крепкими и урожайными. Подходят почти для всего: от помидоров до цветов.

Зола подходит для всех культур, кроме тех, кто не любит щелочную почву (например, голубика). Ее вносят при перекопке или добавляют в лунки при посадке.

Дрожжи — отличная подкормка для роста. Растворите 10 г сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара в 10 л воды, дайте настояться и полейте растения раз в месяц.

Банановая кожура богата калием. Ее можно закопать в землю рядом с кустами или настоять в воде на 2–3 дня для полива.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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