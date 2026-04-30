Ковер из пурпурных листьев и розовых звездочек: чудо-многолетник высотой 15 см

Седум «пурпуреум» — этот многолетник представляет собой низкорослое почвопокровное растение высотой 10–15 см, способное создавать на участке плотные яркие ковры из пурпурных листьев и розовых звездочек.

Седум декоративен в течение всего сезона: с июля по август кустики украшаются густыми зонтиковидными соцветиями диаметром до 5–10 см, которые могут быть карминно-розовыми или ярко-желтыми, в зависимости от сорта.

Седум прекрасно чувствует себя на солнце и мирится с небольшим затенением, а его высокая зимостойкость (до −35 °C) позволяет ему зимовать без укрытия даже в суровых регионах. Настоящее чудо, а не цветок.

Его часто высаживают между плитками садовых дорожек и в контейнерах на террасах. Единственное, что нужно помнить: раз в 3–6 лет куртины седума необходимо делить или черенковать для поддержания декоративности, так как со временем они могут израстаться.

