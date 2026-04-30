Пахнет лимоном и распускается по ночам: цветок-фонарик — волшебство на даче за копейки

Пахнет лимоном и распускается по ночам: цветок-фонарик — волшебство на даче за копейки

Энотера, которую в народе ласково называют «ночная свеча», — это настоящая находка для дачи, способная удивить даже опытных садоводов своей уникальной особенностью и неприхотливостью.

Главное преимущество этого многолетника — его магическое цветение: бутоны, свернутые в тугую трубочку днем, стремительно, буквально за несколько минут, раскрываются с наступлением сумерек, превращаясь в крупные, до 10 см в диаметре, шелковистые фонарики.

Это зрелище напоминает волшебство, а исходящий от цветов тонкий лимонный или сладковатый аромат наполняет вечерний сад неповторимым шармом. Для дачника энотера — идеальное растение, так как она не требует к себе пристального внимания. Она засухоустойчива и не любит застоя воды, поэтому полив ей нужен лишь в сильную жару.

Энотера прекрасно растет на солнце и в полутени, адаптируется к любой, даже не самой богатой почве, а главное — обладает отличной зимостойкостью и в большинстве регионов не нуждается в укрытии на зиму. Сажать ее можно в мае сразу в грунт семенами, которые стоят копейки.

