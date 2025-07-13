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13 июля 2025 в 16:45

Помидоры как с юга: эти подкормки сделают томаты сладкими и мясистыми

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите помидоры как с юга?! Это подкормки сделают томаты сладкими, мясистыми, плотными и ароматными.

Раз в 10 дней поливайте растения зольным раствором (2 стакана золы на 10 л воды, настоять сутки) — это обеспечит калием для сладости. Через неделю после цветения второй кисти подкормите томаты сульфатом калия (15 г на 10 л воды) — он отвечает за налив плодов.

Для мясистости раз в 2 недели опрыскивайте кусты борной кислотой (1 г на 1 л теплой воды) — это улучшит усвоение кальция и предотвратит пустоты в плодах. В середине июля приготовьте «витаминный коктейль»: 10 капель йода, 1 л сыворотки и 1 ст. л. дрожжей на 10 л воды — такая подкормка усилит вкус и аромат.

В период массового плодоношения исключите азотные удобрения, заменив их фосфорными (суперфосфат 1 ст. л. на 10 л горячей воды, настоять сутки). Для экстренного повышения сахаристости за 10 дней до сбора полейте томаты розовым раствором марганцовки (1 г на 10 л воды).

Ранее стало известно, что категорически нельзя делать с горохом в июле.

помидоры
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теплицы
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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