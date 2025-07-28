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28 июля 2025 в 15:00

Не боится жары и морозов! Многолетник для тех, у кого «всё плохо растёт»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Седум видный «пинки» — розовое облако в осеннем саду. Когда большинство растений уже готовится к зимнему сну, этот очиток только выходит на сцену!

С августа по октябрь его плотные кустики с мясистыми листьями покрываются нежными розовыми соцветиями, похожими на воздушное суфле. «Пинки» — компактный сорт (до 40 см), который идеально впишется в бордюры, рокарии и даже контейнеры на балконе.

Главные козыри этого многолетника — фантастическая выносливость и неприхотливость. Он мирится с бедной почвой, засухой и даже забывчивостью садовода. Любит солнце, но терпит полутень. А еще это настоящий магнит для бабочек и пчел! Зимует без укрытия, а весной снова радует сочной листвой с пурпурным оттенком.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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