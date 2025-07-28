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28 июля 2025 в 13:30

Пузыреплодник — неприхотливый хамелеон! Многолетник — феномен выживаемости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пузыреплодник калинолистный — неприхотливый хамелеон для вашего сада! Этот удивительный декоративный кустарник (Physocarpus opulifolius) стремительно завоевывает сердца садоводов по всей России. Согласно исследованиям Главного ботанического сада РАН, пузыреплодник входит в топ-5 самых востребованных растений для городского озеленения.

Почему стоит выбрать именно пузыреплодник?

  1. Яркая листва — сорта с пурпурными (Diabolo) и золотистыми (Luteus) листьями сохраняют окраску весь сезон.
  2. Феноменальная выживаемость — выдерживает морозы до −40 °C, засуху и городской смог.
  3. Быстрый рост — за сезон дает прирост до 40 см, формируя плотную изгородь.
  4. Декоративные плоды — осенью появляются оригинальные вздутые плоды-пузырьки.
  5. Долголетие — на одном месте может расти более 50 лет.

По данным Всероссийского института садоводства, пузыреплодник калинолистный демонстрирует 100% приживаемость в условиях средней полосы. Его необычные гофрированные листья и изящные бело-розовые соцветия делают этот кустарник желанным гостем в любом саду.

Ранее мы рассказывали о южной красавице, которая покоряет сады России! Удивительный многолетник живет 50 лет.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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