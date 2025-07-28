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28 июля 2025 в 12:00

Аморфа — неприхотливый экзот для сада! Многолетник с красивыми метелками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аморфа кустарниковая — неприхотливый экзот для вашего сада! Многолетник с красивыми метелками! Этот необычный кустарник (Amorpha fruticosa) стремительно набирает популярность среди садоводов и ландшафтных дизайнеров. По данным Ботанического сада МГУ, аморфа кустарниковая демонстрирует удивительную адаптивность к различным климатическим условиям, успешно выращиваясь от Краснодара до Санкт-Петербурга.

5 причин посадить аморфу кустарниковую:

  1. Экзотическая красота — пурпурно-фиолетовые соцветия длиной 15–20 см украшают куст в июне — июле.
  2. Абсолютная неприхотливость — растет на любых почвах, включая засоленные и песчаные.
  3. Морозостойкость — выдерживает температуру до -35 °C.
  4. Медоносные свойства — цветы привлекают пчел и бабочек.
  5. Фитонцидное действие — очищает воздух от вредных примесей.

По данным Всероссийского института садоводства, аморфа кустарниковая содержит уникальное вещество — аморфин, обладающее успокаивающим действием. Ее листья и цветы используются в народной медицине, а само растение прекрасно подходит для создания живых изгородей и укрепления склонов.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который не боится жары и растет даже на бедных почвах!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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