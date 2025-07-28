Азалия – королева сада! Многолетник живет 50 лет, цветет уже в мае! Азалия (Rhododendron) – один из самых эффектных цветущих многолетников, способный превратить любой участок в райский уголок. Согласно данным Главного ботанического сада РАН, современные зимостойкие сорта выдерживают температуры до -30°C, что делает их пригодными для выращивания в средней полосе России.
Почему стоит посадить азалию?
- Ошеломляющее цветение – в мае-июне куст полностью покрывается яркими цветами
- Долголетие – при правильном уходе живет более 50 лет
- Аромат – многие сорта обладают тонким нежным запахом
- Осенняя красота – листья некоторых видов становятся пурпурно-красными
- Теневыносливость – идеальна для посадки под деревьями
Секреты успеха: требует кислой почвы (pH 4,5-5,5), обязателен хороший дренаж, лучше всего растет в рассеянной тени, не переносит засуху – нужен регулярный полив, на зиму требует мульчирования и укрытия.
По данным Всероссийского института садоводства, новые сорта азалий (Северное сияние, Golden Lights) специально выведены для холодного климата. Их цветение длится до 3 недель, создавая в саду эффект тропического рая.
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