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28 июля 2025 в 11:30

Азалия — королева сада! Многолетник живет 50 лет, цветет уже в мае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Азалия – королева сада! Многолетник живет 50 лет, цветет уже в мае! Азалия (Rhododendron) – один из самых эффектных цветущих многолетников, способный превратить любой участок в райский уголок. Согласно данным Главного ботанического сада РАН, современные зимостойкие сорта выдерживают температуры до -30°C, что делает их пригодными для выращивания в средней полосе России.

Почему стоит посадить азалию?

  1. Ошеломляющее цветение – в мае-июне куст полностью покрывается яркими цветами
  2. Долголетие – при правильном уходе живет более 50 лет
  3. Аромат – многие сорта обладают тонким нежным запахом
  4. Осенняя красота – листья некоторых видов становятся пурпурно-красными
  5. Теневыносливость – идеальна для посадки под деревьями

Секреты успеха: требует кислой почвы (pH 4,5-5,5), обязателен хороший дренаж, лучше всего растет в рассеянной тени, не переносит засуху – нужен регулярный полив, на зиму требует мульчирования и укрытия.

По данным Всероссийского института садоводства, новые сорта азалий (Северное сияние, Golden Lights) специально выведены для холодного климата. Их цветение длится до 3 недель, создавая в саду эффект тропического рая.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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