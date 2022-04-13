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Общество

Названы штрафы для дачников в 2022 году

Список штрафов, на которые могут нарваться дачники в 2022 году
23:49, 13 апреля 2022
Названы штрафы для дачников в 2022 году Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В 2022 году перед началом дачного сезона, всем владельцам загородной недвижимости и участков стоит обновить в памяти законы, которые касаются ограничений на даче. Штраф можно получить даже за шашлык на собственном участке, если жарить его неправильно. Главные правила собрал сайт KP.RU.

Расстояние от мангала до ближайшей постройки должно быть более пяти метров, на два метра вокруг не должно быть горючего мусора, — сказано в сообщении издания.

Также дачники, которые собирают прошлогоднюю траву, должны помнить, что жечь мусор нужно либо в специальной яме, глубина которой должна быть не менее 30 см, а диаметр — не менее одного метра, либо в неповреждённой металлической ёмкости объёмом не менее одного кубометра.

Яму или бочку нужно установить в 50 метрах от зданий или хозпостроек, а также в 100 метрах не должно быть хвойного леса или отдельных деревьев.

Штраф для нарушителей в период особого противопожарного режима составит до 4 тысяч рублей, должностное лицо при этом заплатит до 30 тысяч. Если начался пожар и кто-то пострадал, штраф будет равен одному миллиону рублей.

Интенсивная работа на дачном участке после зимней паузы опасна для здоровья, предупредил ранее председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Он посоветовал вливаться в процесс постепенно, не забывая об отдыхе, и ставить в приоритет себя, а не труд.

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