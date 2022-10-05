Названы разрушающие иммунитет продукты Диетолог Русакова: сладости и изделия из обработанной муки негативно влияют на иммунитет

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Чтобы иммунитет был крепким, стоит отказаться от продуктов, содержащих сахар и изготовленных из обработанной муки, рассказала «Москве 24» член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. По словам специалиста, такие изделия не только разрушают иммунитет, но повышают риск бактериальных инфекций. Такое же негативное влияние на здоровье имеют, по ее словам, алкогольные напитки и сладкие газированные напитки.

Сахар, различные сладости, кондитерские изделия, изделия из обработанной белой муки, алкогольные напитки и сладкие газированные напитки не только негативно влияют на иммунитет, но и повышают риск присоединения бактериальных инфекций, — сказала диетолог.

Русакова объяснила, что все эти продукты влияют на проницаемость сосудистой стенки, позволяя микробам легко проникать в организм. Кроме того, в сладкой среде быстрее размножаются бактерии.

Для здорового иммунитета она советует сбалансировать свой рацион питания, добавив в него высококачественный белок как животного, так и растительного происхождения, а также как можно больше овощей, фруктов и ягод.

Если нет возможности есть их не в сезон, то необходимо их заготовить. Сейчас не варенье популярно, а фрукты и ягоды в сушеном и замороженном виде, — добавила Русакова.

Терапевт при Минздраве Надежда Логина ранее заявила, что лечение обычной простуды антибиотиками оказывает негативное действие на иммунитет. Она рассказала, что если болезнь не выражается сильными симптомами, то можно ограничиться местной терапией. Логина подчеркнула: если горло болит продолжительное время, то стоит обратиться к врачу и лечиться по его указаниям. Игнорировать слабость и боли в суставах тоже не стоит, это может быть признаком, что иммунитет активно защищается, если долго не лечить болезнь.