Врач объяснила, почему обычную простуду нельзя лечить антибиотиками Врач Логина: при лечении простуды антибиотиками снижается иммунитет

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Лечение обычной простуды антибиотиками оказывает негативное действие на иммунитет, сообщила терапевт при Минздраве Надежда Логина. В беседе с «ФедералПресс» врач рассказала, что если болезнь не выражается сильными симптомами, то можно ограничиться местной терапией.

Если нет температуры, выраженной интоксикации, легкие боли в горле, першение, то можно ограничиться местной терапией: полоскание легкими антисептиками, таблетки для рассасывания, обильное питье, рациональное питание, — отметила терапевт.

Логина подчеркнула: если горло болит продолжительное время, то стоит обратиться к врачу и лечиться по его указаниям. Игнорировать слабость и боли в суставах тоже не стоит, это может быть признаком, что иммунитет активно защищается, если долго не лечить болезнь.

Врач Екатерина Демьяновская ранее заявила, что мытье рук, регулярное проветривание помещения, а также умеренная физическая активность позволят существенно снизить риск заразиться респираторной инфекцией осенью. Эксперт пояснила, что в это время здоровые и инфицированные люди больше времени проводят в закрытых помещениях в тесном контакте друг с другом. По её словам, пониженная температура и влажность позволяют вирусам дольше сохранять активность.