Названы продукты для улучшения памяти Диетолог Гинзбург: рыба и кисломолочные продукты помогут улучшить память

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Улучшить память помогут продукты, стимулирующие питание мозга и снижающие уровень воспаления в организме, рассказал «Москве 24» диетолог Михаил Гинзбург. Он посоветовал добавить в рацион жирную морскую рыбу, поскольку она является источником омеги-3, йода и витамина D. Кисломолочные продукты помогут снять нейровоспаления и нормализовать микрофлору кишечника, добавил врач.

Во-первых, речь идет про жирную морскую рыбу. Это сразу источник омега-3 жирных кислот, йода и витамина D. Во-вторых, кисломолочные продукты. Это нормализация кишечной микрофлоры и снятие воспаления, в частности нейровоспаления, — объяснил Гинзбург.

Диетолог также посоветовал пить кофе, какао и зеленый чай для улучшения памяти. Они содержат флавониды, которые оказывают противовоспалительное воздействие на организм. Источниками этих биоактивных веществ также являются овощи, бобовые, перец, чеснок, орехи и горький шоколад. Помимо того, в них содержатся полезные для памяти антиоксиданты, добавил эксперт.

Диетолог Наталья Гридина ранее рассказала, что уменьшить отеки можно с помощью продуктов, которые содержат калий и обладают мочегонным эффектом. Речь идет о кабачках, огурцах, перце, кураге, бананах и зелени. Вывести лишнюю воду также помогает зеленый чай, отметила эксперт. Помимо того, избавиться от отеков можно с помощью яблок, ягод и апельсинов.