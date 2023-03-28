Названы продукты, способные уменьшить отеки Диетолог Гридина: уменьшить отеки помогут зелнень, ягоды и зеленый чай

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Уменьшить отеки можно с помощью продуктов, которые содержат калий и обладают мочегонным эффектом, рассказала «Газете.Ru» диетолог Наталия Гридина. Речь идет о кабачках, огурцах, перце, кураге, бананах и зелени. Вывести лишнюю воду также помогает зеленый чай, отметила эксперт. Помимо того, избавиться от отеков помогают яблоки, ягоды и апельсины.

Можно выделить петрушку и другие виды зелени, свежие огурцы, кабачки, сладкий перец, курагу, бананы и свежие абрикосы. Также уменьшить отеки помогает зеленый чай. Помогают вывести лишнюю воду из организма также яблоки и ягоды — черешня, земляника, малина. Благотворно влияют на избавление от отеков и апельсины за счет высокого содержания в них витамина С, — рассказала Гридина.

Диетолог добавила, что уменьшить уровень отеков можно поддерживая достаточное количество клетчатки в рационе. Также она уточнила, что вода может задерживаться в организме из-за чрезмерного употребления соленой и маринованной пищи, а также копченостей. Эксперт посоветовала заменить соль и специи с помощью трав, чеснока, имбиря и лимонного сока.

Врач Аркадий Беджанян ранее рассказал, что соленые и консервированные продукты способны повысить риск развития рака желудка из-за высокого содержания соли и нитратов. Речь идет о квашеной капусте, селедке, колбасах и консервах, уточнил эксперт. Помимо этого, опасность представляют и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как мясо и масло. Также вероятность развития онкологии повышает заражение бактерией helicobacter pylori, отметил эксперт.