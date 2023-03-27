Названы продукты, повышающие риск развития рака желудка Врач Беджанян: соленые и консервированные продукты повышают риск развития рака желудка

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Соленые и консервированные продукты способны повысить риск развития рака желудка из-за высокого содержания соли и нитратов, рассказал Life.ru врач Аркадий Беджанян. Речь идет о квашеной капусте, селедке, колбасах и консервах, уточнил эксперт. Помимо того, опасность представляют и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как мясо и масло. Также вероятность развития онкологии желудка повышает заражение бактерией helicobacter pylori, отметил эксперт.

Helicobacter pylori — это бактерия, которая может привести к язве желудка и гастриту, и она также может увеличивать риск развития рака желудка, — отметил Беджанян.

Врач добавил, что продукты с искусственными красителями и консервантами повышают риск развития рака желудка. Также факторами риска выступают курение и употребление алкоголя. Чтобы избежать развития рака желудка, Беджанян посоветовал следить за питанием и добавить в рацион больше свежих фруктов и овощей.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее заявил, что гастрит является очень опасным заболеванием, которое ведет к язве или раку желудка. По его словам, за год в России регистрируется примерно 40 тысяч новых случаев рака желудка, из них более половины — на второй или третьей стадии. Это говорит о том, что люди не обращают внимания на проблему и доходят до врача слишком поздно.