Названы страшные последствия поздно замеченного гастрита Гастроэнтеролог Вялов: поздно замеченный гастрит приводит к язве или раку желудка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гастрит является очень опасным заболеванием, которое ведет к язве или раку желудка, заявил NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, за год в России регистрируется примерно 40 тысяч новых случаев рака желудка, из них более половины — на второй или третьей стадии. Это говорит о том, что люди не обращают внимания на проблему и доходят до врача слишком поздно.

Если смотреть на заболеваемость раком желудка, у всех есть хеликобактер, поэтому весь мир борется с этой бактерией. Именно она приводит к раку желудка. При заражении этой бактерией возникает гастрит, создается воспаление, а потом это может привести к онкологии, — отметил Вялов.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что заразиться гастритом можно только от человека к человеку, бытовым путем, а от животного заболевание не передается. Хеликобактер живет исключительно в желудке, потихоньку разъедает его, разрушает слизистую оболочку и почти незаметно вызывает язву или онкологию, при этом человек не испытывает никаких симптомов и все списывает на обычное несварение.

Где-то потянуло в животе, возникла тяжесть, проскочила изжога. Вроде обычные банальные вещи, у кого не бывает. Закидываются таблетками против кислотности, а после них идут проверяться на хеликобактер. Бактерию не находят, потому что после таблеток надо подождать хотя бы две недели, чтобы получить точный анализ, — объяснил Вялов.

Ранее гастроэнтеролог рассказал, что главный миф о лечении аппендицита заключается в том, что эту болезнь можно вылечить только хирургическим путем. На самом деле, подчеркнул доктор, она лечится таблетками, и ничего в большинстве случаев удалять не надо. Как уточнил Вялов, аппендицит — это процесс, а не мгновенно проявляющийся недуг.