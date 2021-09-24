Названы лучшие машины по цене до 500 тысяч рублей

Существует четыре модели автомобилей, на которые стоит обратить внимание желающим приобрести машину по цене до 500 тысяч рублей. Среди них Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Oktavia, рассказал NEWS.ru эксперт по автоподбору Павел Будяков.

Это те автомобили, которые имеет смысл рассматривать за эти деньги и которые можно купить в более-менее достойном состоянии, — подчеркнул он.

При этом эксперт порекомендовал накопить ещё немного средств, чтобы приобрести машину за 600–700 тысяч рублей. За эти деньги можно рассчитывать на хорошее техническое состояние транспортного средства.

Всё-таки неоднократные попытки найти автомобиль в хорошем состоянии за 500 тысяч приводят к тому, что в таком состоянии сложно найти машину на сегодняшний день. Хотя ещё совсем недавно это было реально и буднично, — подчеркнул Будяков.

За 600–700 тысяч рублей он посоветовал выбирать Skoda Rapid и Ford Focus третьего поколения. Однако у Ford следует обратить внимание на автоматическую коробку, которая требует к себе внимания. В то же время корейские машины в основном беспроблемные, «ездят от ТО до ТО и не требуют регулярного ремонта по выходным».

Ранее стало известно, что за последний год в России цены на газ на автозаправках выросли почти на 30%. По словам экономиста Сергея Ежова, это связано с тем, что российские власти никак не регулировали и не ограничивали цены в этом секторе.