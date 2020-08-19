Названы города, в которых молодёжь чаще готова работать в такси

https://static.news.ru/photo/be039c7a-e2ad-11ea-9593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Каждый четырнадцатый респондент в возрасте от 18 до 25 лет готов подрабатывать таксистом, следует из результатов опроса, проведённого агрегатором «Ситимобил» и ResearchMe.

На работу в такси при этом согласен каждый восьмой опрошенный юноша и каждая двадцатая девушка. 43% рассматривают такую подработку на короткий срок, например на каникулах, но каждый пятый согласен работать в такси продолжительное время. Хотят попробовать себя в роли водителя такси каждый пятый опрошенный из Уфы и Екатеринбурга, каждый седьмой из Новосибирска и каждый восьмой из Нижнего Новгорода, передаёт ТАСС.

При этом водительское удостоверение уже есть у 30% респондентов, ещё 40% хотят получить права в ближайшее время.

Также молодые люди рассматривают вакансии официантов, бариста, продавцов, репетиторов, курьеров и операторов call-центров.

Почти 70% опрошенных уже имеют подработку или находятся в её активном поиске, каждый пятый имеет постоянное место работы. 92% респондентов — студенты вузов, из них половина учится на бакалавриате, четверть — в специальном учебном заведении, ещё четверть — в магистратуре или аспирантуре.

В опросе приняли участие свыше 1,6 тыс. респондентов из РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, аналитики Института прогрессивного образования назвали профессии, специалистам которых проще найти дополнительную работу. Согласно результатам их исследования, больше всего появляется вакансий для тех, кто может вести профессиональную деятельность в Интернете, на удалённом режиме.