Названы четыре продукта, ускоряющие обмен веществ после 50 лет Диетолог Манакер назвала продукты, ускоряющие обмен веществ после 50 лет

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Американский врач-диетолог Лорен Манакер перечислила основные продукты питания, которые способствуют улучшению обмена веществ у людей после 50 лет. По ее словам, для ускорения метаболизма необходимо добавить в рацион питания такие продукты, как перец чили, имбирь, овес и шоколад, пишет Eat This, Not That!.

Как заявляет специалист, перец чили играет роль в усилении метаболизма за счет содержащегося в нем капсаицина — алкалоида, который широко используется в медицине.

Капсаицин играет роль во многих аспектах вашего здоровья. В частности, было обнаружено, что он поддерживает метаболическое здоровье, особенно когда речь идет о потере веса у людей с ожирением, — отмечает диетолог.

Говоря о имбире она отмечает, что продукт усиливает термогенез, в результате чего сжигаются калории. Кроме этого он обладает растительными химическими веществами, которые действуют в роли антиоксидантов. Противовоспалительные свойства также помогают со снижением веса.

Ускорению обмена веществ также способствует овес и другие цельнозерновые продукты. Как утверждает Манакер, если заменить рафинированные продукты на овес, метаболизм улучшается и в состоянии покоя.

Шоколад же следует принимать в умеренных количествах — малые дозы темного шоколада благоприятно влияют на метаболизм глюкозы.

Согласно результатам недавно проведенного исследования, у людей, которые ежедневно потребляли 2 грамма темного шоколада, содержащего 70% какао, в течение 6 месяцев наблюдались лучшие аспекты метаболизма глюкозы по сравнению с людьми, которые употребляли 2 грамма молочного шоколада за тот же промежуток времени, — уточняет диетолог.

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