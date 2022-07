Американский врач-диетолог Лорен Манакер перечислила основные продукты питания, которые способствуют улучшению обмена веществ у людей после 50 лет. По ее словам, для ускорения метаболизма необходимо добавить в рацион питания такие продукты, как перец чили, имбирь, овес и шоколад, пишет Eat This, Not That!.