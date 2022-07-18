Диетолог рассказала, как легко отказаться от фастфуда Диетолог Павлова: отказаться от фастфуда поможет формирование правильных пищевых привычек

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Легко и навсегда избавиться от желания есть фастфуд можно, только сформировав правильные пищевые привычки, рассказала в беседе с «Народными Новостями» врач-диетолог Елена Соломатина. Кроме того, учитывая, что вредная еда вызывает настоящую зависимость, необходимо найти ей такую замену, которая будет приносить не меньшее удовольствие. Это может быть хобби или спорт, отметила специалист.

Иными словами, нужно просто перейти на другую зависимость. В этом деле хорошо помогает спорт, так как физические нагрузки помогают организму вырабатывать положительные гормоны удовольствия. Кому-то, например, помогает определенное хобби, созерцание природы, прогулки с собаками. Нужно просто переключить внимание с вредной пищи на то, что приносит такие же позитивные эмоции, — пояснила диетолог.

Соломатина также посоветовала заменить фастфуд на полезные блюда. Например, сделать бургеры из цельнозернового хлеба и постного мяса, а вместо газировки выбрать домашние морсы и лимонады.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова ранее заявила, что фастфуд может быть полезным для нервной системы человека, если его употреблять раз в неделю и в умеренных количествах. Эксперт пояснила, что потребление фастфуда один раз в неделю может помочь человеку соблюдать диету. Диетолог при этом отметила, что подобную еду следует употреблять лишь в первой половине дня.