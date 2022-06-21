Названа польза фастфуда Диетолог Русакова рассказала, когда фастфуд может быть полезным

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Член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова заявила, что фастфуд может быть полезным для нервной системы человека, если его употреблять раз в неделю и в умеренных количествах. Эксперт пояснила, что потребление фастфуда один раз в неделю может помочь человеку соблюдать диету. Диетолог при этом отметила, что подобную еду следует употреблять лишь в первой половине дня, пишет URA.RU.

Всё в меру может быть полезным. В некоторых случаях это может благотворно влиять на человека, в том числе и худеющего. Это дает возможность ему нарушить диету, чтобы далее опять ее придерживаться, — рассказала Русакова.

Она порекомендовала отказаться от сладких напитков во время потребления фастфуда, чтобы снизить калорийность. Диетолог также посоветовала добавлять салат к заказу, чтобы замедлить всасывание жиров.

Врач-эндокринолог «Мой Сервис Мед» Полина Жаркова ранее заявила, что включение кабачков в рацион поможет улучшить пищеварение и снизить вес. Эксперт пояснила, что овощ на 95% состоит из воды, а оставшиеся 5% занимает клетчатка, в нём также всего 24 килокалорий на 100 грамм. Врач отметила, что клетчатка в кабачке помогает не переедать, а также улучшает пищеварение. Эндокринолог также указала на то, что продукт стимулирует синтез лейкоцитов, а витамин А защищает глаза, укрепляет иммунитет и улучшает репродуктивную функцию.