Психолог рассказала, кому труднее других покидать страну и идти на фронт Психолог Панфилова рассказала, почему семьям с детьми труднее всего уезжать из страны

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

После объявления мобилизации, как и на фоне многих экстремальных или кризисных ситуаций, семьи с детьми имеют более четкий приоритет по сравнению с бездетными, сказала NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. Она пояснила, что большие семьи (не только муж, жена и дети, но и тетушки, дяди, бабушки и так далее) — это очень серьезный внешний ресурс. Человек в такой ситуации хорошенько подумает, прежде чем отправится туда, где этого ресурса не будет, будь то другая страна или зона боевых действий.

Бездетным людям легче принимать решения. Например, мужчина решил пойти на фронт добровольцем, а жена в ультимативной форме говорит, что разведется с ним, если он уедет. Без детей он скорее пойдет на разрыв. А вот в обратной ситуации женщина может спросить, как же она без супруга выживет с малышами, если с ним что-то случится. Мужчина подумает и разберет свою сумку, —заметила Панфилова.

По ее словам, стоит отметить, что без детей человек отвечает фактически только за себя. Следовательно, принимает органичное для себя решение в любой ситуации. И это, разумеется, касается не только тех, кто идет на фронт, но и тех, кто уезжает в другую страну.

Психолог уточнила, что в целом отношения пар в кризисные тяжелые времена — это непростая история, вечная, как мир.

Не зря же существуют разные народные мудрости, вроде «где тонко, там и рвется» и так далее. Отношения в кризис во многом развиваются исходя из того, что между людьми происходило до наступления проблемного периода. При наличии напряженности человек может решить, что именно сейчас хороший момент, чтобы все закончить, — рассказала Панфилова.

Специалист добавила, что на фоне любого катаклизма, что бы ни происходило, человеку важно иметь ресурс: как внутренний, так и внешний. «Ресурсность» помогает парам сплачиваться, а вот то, что ощущается как «баласт», просто сбрасывается.

Ранее психолог Марина Гладышева рассказывала, что родственникам мобилизованных россиян, оказавшимся в тяжелом психологическом состоянии, необходимо как можно скорее начинать работать над этим, чтобы избежать ухудшения.

Она говорила, что оптимальным вариантом будет обратиться к специалисту, однако есть и довольно действенные индивидуальные практики.