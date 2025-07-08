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08 июля 2025 в 18:53

Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Призыв командования Сухопутных войск ВСУ к украинцам «переосмыслить отношение» к военкоматам и начать воспринимать их с доверием вызвал в Сети волну резкой критики и ругательств, сообщает издание «Украинская правда». Попытка изменить имидж территориальных центров комплектования оказалась провальной, отметили журналисты.

В опубликованном обращении говорилось, что украинцы часто воспринимают ТЦК как угрозу, хотя на самом деле они созданы для защиты жизни. Власти призвали общество отказаться от подозрительности и начать воспринимать мобилизацию как общее дело. Однако в ответ комментаторы в соцсетях назвали заявление издевательством и использовали ненормативную лексику в адрес авторов сообщения.

Ранее украинские территориальные центры комплектования частично перешли на онлайн-работу на фоне участившихся российских ударов. Теперь часть услуг будет оказываться дистанционно, а часть — в ТЦК с усиленными мерами безопасности. При этом процесс мобилизации продолжится.

Вместе с этим губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, как жители подконтрольных Киеву территорий передают российским властям данные о расположении ТЦК и украинских военных. По его словам, это помогает наносить удары по объектам. Политик также обвинил ТЦК в преступлениях против мирного населения.

Украина
ТЦК
мобилизация
удары
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