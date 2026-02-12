Зимняя Олимпиада — 2026
Названа причина, почему школьники зимой хуже готовятся к ЕГЭ

Преподаватель Шнайдер: ощущение близости ЕГЭ отрицательно влияет на подготовку

Мысли о приближении ЕГЭ негативно сказываются на подготовке будущих выпускников, заявила NEWS.ru преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер. По ее словам, в этот период необходимо преодолеть беспокойство и методично готовиться к экзамену.

Если осенью экзамены воспринимаются как нечто далекое, то в феврале приходит понимание реальности происходящего: нужно определяться с вузами, направлениями, сроками и собственными возможностями. Падение результатов зимой — не признак слабости или «потери формы», а естественная реакция на осознание ответственности и приближение экзаменов. Повышенная тревожность снижает концентрацию, учащиеся чаще устают и начинают сомневаться в своих силах — даже при сохранении прежнего объема занятий. Ключевое в этот период — принять тревогу как норму, не останавливаться и последовательно выстраивать подготовку, — пояснила Шнайдер.

Она подчеркнула важность регулярных пробных экзаменов. По словам Шнайдер, тесты в условиях, приближенных к реальным, с ограничением по времени и без подсказок помогают уменьшить страх перед ЕГЭ. Преподаватель указала, что после каждого пробника важно анализировать ошибки вместе со знающим человеком, фиксировать их и осознанно запоминать.

Январь и февраль — это время, когда базовая программа уже пройдена, а дальнейшая подготовка требует системности и самодисциплины. Если в этот момент школьник теряет ритм, он рискует войти в весенний этап без четкого понимания своих слабых мест и без отработанных навыков. Сам по себе спад — нормальная реакция на изменения и рост ответственности. Проблема возникает тогда, когда его игнорируют и не корректируют стратегию подготовки. В данном случае следует сфокусироваться на слабых местах. Вместо хаотичного повторения всего подряд стоит определить две-три наиболее проблемные темы по каждому предмету и выстроить план их детальной проработки, — добавила Шнайдер.

Она порекомендовала установить четкий распорядок дня, так как недостаток сна, нерегулярное питание и отсутствие отдыха негативно влияют на память и концентрацию. По словам педагога, дыхательные упражнения и позитивные мысли, в свою очередь, снижают уровень тревожности и помогают более спокойно подходить к экзаменам.

Ранее преподаватель онлайн-школы Ольга Федорова заявила, что повторение теории во время подготовки к ЕГЭ во втором полугодии теряет смысл без решения тестов в экзаменационном формате. По ее словам, эта ошибка особенно часто встречается среди тех, кто сдает гуманитарные предметы.

