09 августа 2025 в 17:31

Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны

ТАСС: ущерб по делу о хищении квартир у Минобороны РФ достигает 1 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предварительная сумма ущерба по уголовному делу о хищении у Минобороны РФ 12 квартир в Москве составляет почти 1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что следствие устанавливает причастных к преступлению.

В рамках расследования уголовного дела предварительно установлено, что сумма ущерба от действий злоумышленников составила порядка 1 млрд рублей, — сказал источник.

Ранее следствие признало Минобороны РФ потерпевшей стороной в деле о хищении квартир. Жилье предназначалось для военнослужащих, заключивших с ведомством контракт.

В ходе дела на квартиры, расположенные в столичном районе Новогиреево, наложили арест. Собственнику запрещено распоряжаться имуществом, а Росреестру — фиксировать сделки с его участием.

Ранее стало известно, что кадастровая стоимость квартир оценивается от 8,3 до 79,5 млн рублей. Мошенники похитили недвижимость площадью от 38,5 до 79,5 квадратного метра.

Также сообщалось, что в Москве арестовали сотрудника бюро специальных технических мероприятий — одного из самых засекреченных подразделений Министерства внутренних дел России. По словам источника, он проходит по делу о взятке в размере 5 млрд рублей.

Минобороны РФ
хищения
уголовные дела
ущербы
квартиры
