Названа эффективная модель семейного бюджета Психолог Скачкова посоветовала мужчинам вносить 70% дохода в семейный бюджет

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Эффективной моделью семейного бюджета является схема, при которой мужчина вносит 70% своего дохода, а женщина — 30%, заявила психолог Яна Скачкова. Она рассказала СМИ, что такое распределение при этом не должно зависеть от размера зарплат. По ее словам, основное в семейном бюджете — это обеспечение всех потребностей.

Когда оба супруга зарабатывают эффективным способом формирования бюджета будет схема, при которой женщина вносит 30% своего дохода в семейный бюджет, а мужчина — 70% своего дохода. Независимо от размера дохода. Главное при этом, чтобы получившейся суммы хватало на обеспечение потребностей семьи, — пояснила психолог.

По словам специалиста, в такой ситуации мужчина будет нести основную ответственность за бюджет, тем самым исполняя свою роль главы семьи и поддерживая свой статус добытчика. Оба супруга должны участвовать в расходовании общего бюджета. Женщина деньгами в таком случае как бы компенсирует отсутствие дома во время работы. Оставшимися вне общего бюджета деньгами супруги распоряжаются на свое усмотрение.

Ситуации бывают разные. Важным аспектом является договоренность между супругами. Возможно, для какой-то семьи процентовка будет другая и гармония сохранится, — уточнила Скачкова.

Распределять бюджет специалист советует по принципу «пяти конвертов». Так, 10% откладываются на путешествие или крупные покупки, 60% уходят на текущие расходы семьи, 10% тратятся на совместные развлечения, еще 10% — на подарки, а оставшуюся часть откладывают на непредвиденные расходы.

Экономист Татьяна Волкова ранее заявила, что при формировании семейного бюджета пара должна договориться о типе бюджета, а также определить общие траты. Эксперт призвала супругов стараться увеличивать свой доход и уметь при этом рационально экономить.