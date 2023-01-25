Россиянам раскрыли секрет управления семейным бюджетом Экономист Волкова: семейный бюджет нужно строить по принципу грамотной экономии

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Секрет управления семейным бюджетом заключается в принципе грамотной экономии, который подразумевает сокращение трат при улучшении уровня жизни, рассказала «Радио 1» экономист Татьяна Волкова. По ее словам, перед членами семьи должна стоять задача зарабатывать больше и получить дополнительные источники доходов. Также важно договориться о типе бюджета и определить общие задачи и траты.

Если говорить про грамотное управление бюджетом, то в статье расходов должна быть грамотная экономия. То есть наша задача заключается в том, чтобы, не теряя уровня жизни, а, наоборот, работая над его повышением, тратить меньше. Грамотная экономия — это, например, когда ты отказываешься от оплаты наличными, изучаешь дебетовые карты и используешь кешбэк, а также задаешь вопрос, как купить что-либо дешевле, — подчеркнула Волкова.

Существует три типа семейного бюджета: общий, раздельный и смешанный, объяснила экономист. Она отметила, что при смешанном типа определены общие траты, но часть заработанных денег супруги направляют на общий счет для достижения общих целей в семье.

Психолог Ирина Леонова ранее рассказала, что женщина может платить за мужчину, даже оплачивать счета, однако посоветовала не «меняться местами» и не «становиться мужиком в паре». Также специалист порекомендовала обсудить вопрос распределения семейного бюджета до свадьбы. По словам психолога, поднимать вопрос денег стоит в том случае, если мужчина не предпринимает попыток исправить ситуацию с доходом более полугода.