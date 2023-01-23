Психолог рассказала, в каких случаях женщине можно заплатить за мужчину

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Психолог Ирина Леонова рассказала NEWS.ru, что женщина может платить за мужчину, даже оплачивать счета, однако посоветовала не «меняться местами» и не «становиться мужиком в паре». Также специалист порекомендовала обсудить вопрос распределения семейного бюджета до свадьбы.

Если семья столкнулась с банкротством супруга, то поддержка со стороны женщины в том числе может выражаться в оплате счетов семьи какое-то время. Не умирать же им с голоду! Правда долго заниматься содержанием всего и всех тоже не рекомендую, вы рискуете поменяться местами и стать «мужиком» в паре, даже при наличии явных гендерных различий, — сказала Леонова.

По словам психолога, поднимать вопрос денег стоит в том случае, если мужчина не предпринимает попыток исправить ситуацию с доходом более полугода.

Но такие разговоры лучше устраивать до свадьбы. Прояснить, как вы распределяете бюджет, что делаете во время кризиса и конечно же заиметь финансовую подушку безопасности и активы, приносящие доход без вашего непосредственного участия, — сказала психолог.

Леонова добавила, что женщина может сделать сюрприз, например, устроить необычное свидание, за которое сама платит, или организовать поездку.

В большинстве случаев именно по любви в брак вступают люди, но многие путают эмоции и гормональные всплески с любовью. Отсюда партнеры не готовы расти духовно, а просто требуют друг от друга того, чего они недополучили от своих родителей, конечно же накапливая претензии, в том числе материальные, и в конечном счете расстаются, — сказала психолог.

Врач-психотерапевт и сексолог Диана Генварская рассказала, что секс на первом свидании может помешать зародиться будущим отношениям, поскольку при мимолетном знакомстве возникает только страсть, так как партнеры еще ничего не знают друг о друге. По ее словам, до физической близости очень важно создать привязанность. Кроме того, мужчинам требуется время, чтобы включиться в отношения и влюбиться, подчеркнула специалист.