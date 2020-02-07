В субботу, 8 февраля, состоится прощание с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, который погиб в авиакатастрофе.
Прощание с Хайруллиным планируется в субботу утром, — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. На его борту находился депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин и ещё два человека.
Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели Хайруллина. Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. Также рассматриваются и другие версии.
Как писал NEWS.ru, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил соболезнования семье депутата Айрата Хайруллина, который погиб в авиакатастрофе.