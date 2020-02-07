https://static.news.ru/photo/589bae84-49e4-11ea-a212-fa163e074e61_660.jpg Айрат Хайруллин Фото: Фото: spasskiy.tatarstan.ru

В субботу, 8 февраля, состоится прощание с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, который погиб в авиакатастрофе.

Прощание с Хайруллиным планируется в субботу утром, — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. На его борту находился депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин и ещё два человека.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели Хайруллина. Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. Также рассматриваются и другие версии.

Как писал NEWS.ru, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил соболезнования семье депутата Айрата Хайруллина, который погиб в авиакатастрофе.