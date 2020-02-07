https://static.news.ru/photo/8b0371c4-49d3-11ea-b212-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил соболезнования семье депутата Айрата Хайруллина, который погиб в авиакатастрофе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика.

Володин напомнил, что Хайруллин прошёл путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной думы. Он семнадцать лет представлял в ГД интересы избирателей республики. Кроме того, депутат более 10 лет возглавлял Национальный союз производителей молока.

Вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. На его борту находился депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин и ещё два человека.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели Хайруллина. Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. Также рассматриваются и другие версии, писал NEWS.ru.