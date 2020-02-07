https://static.news.ru/photo/77d50a34-49c1-11ea-8b52-fa163e074e61_660.jpg Айрат Хайруллин Фото: msu.tatarstan.ru

Вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. На его борту находился депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин и ещё два человека.

Как сообщает РБК, депутат погиб, пилот и ещё один пассажир ранены.

В МЧС подтвердили гибель одного человека, двух выживших доставляют в больницу, передаёт РИА Новости.

Представители партии «Единая Россия» заявили, что выясняют подробности ЧП с частным вертолётом. Как сообщили в пресс-службе партии журналистам ТАСС, «информация будет позже».

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили «Интерфаксу-Поволжье», что в вертолёте находились три человека. Спасатели обнаружили, что рядом с воздушной машиной ходит человек. Они не смогли приземлиться на место падения и теперь добираются до места на вездеходе.

Айрат Хайруллин был депутатом Госдумы с 2003 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Долгопрудном воздушная машина упала в реку Клязьму, перерубив лопастями провода ЛЭП. Два человека погибли.