Вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. На его борту находился депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин и ещё два человека.
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В МЧС подтвердили гибель одного человека, двух выживших доставляют в больницу,
Представители партии «Единая Россия» заявили, что выясняют подробности ЧП с частным вертолётом. Как
В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили «Интерфаксу-Поволжье», что в вертолёте находились три человека. Спасатели обнаружили, что рядом с воздушной машиной ходит человек. Они не смогли приземлиться на место падения и теперь добираются до места на вездеходе.
Айрат Хайруллин был депутатом Госдумы с 2003 года.
Ранее NEWS.ru писал, что в Долгопрудном воздушная машина упала в реку Клязьму, перерубив лопастями провода ЛЭП. Два человека погибли.
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