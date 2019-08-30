Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пассажирский автобус (номер маршрута 904) вспыхнул на Тверской улице в центре Москвы недалеко от столичной мэрии. Об этом News.ru сообщили очевидцы.

Причина ЧП неизвестна. Видео с места происшествия уже появилось в соцсетях. Как писал News.ru, ранее пожар произошёл на территории колонии Томска.Там загорелась кровля цеха металлообработки.