Два человека погибли при падении вертолёта в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудном. Информацию об этом озвучили в ГУ МЧС по Московской области.
Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего, — рассказали в ведомстве.
Как писал News.ru, 31 августа небольшой вертолёт упал в Клязьминское водохранилище, перерубив лопастями провода ЛЭП. В результате инцидента транспортное средство затонуло и было найдено через некоторое время после крушения. СК завёл уголовное дело.